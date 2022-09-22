В «Альфа Таури» объявили, что Юки Цунода останется в команде на сезон-2023

«Альфа Таури» официально объявила о том, что японский пилот Юки Цунода продолжит выступления в команде в следующем сезоне.



«Я хочу сказать большое спасибо «Ред Булл», «Хонде» и «Альфа Таури» за то, что они продолжают давать мне возможность выступать в Формуле-1. Переехав в Италию в прошлом году, я действительно чувствую себя частью команды и рад, что смогу продолжать быть частью коллектива и в 2023 году. Конечно, сезон-2022 ещё не закончился и мы продолжаем упорно сражаться за место в средней группе. Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы завершит этот год как можно лучше, а затем будем с нетерпением ждать начала нового сезона», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».



В текущем сезоне Цунода набрал 11 очков и располагается на 16-м месте в общем зачёте пилотов. «Альфа Таури» на 8-м месте в Кубке конструкторов.

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