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Глава «Альфа Таури»: Цуноде нужно контролировать эмоции

Глава «Альфа Таури»: Цуноде нужно контролировать эмоции
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост отметил чрезмерную эмоциональность японского пилота команды Юки Цуноды, которая ему вредит.

«Его выступления становятся всё лучше. Посмотрите на то, как он проявил себя в квалификации в Зандворте, на первой тренировке в Монце. Юки хорошо себя проявляет. Просто ему нужно контролировать эмоции. Он должен быть дисциплинированнее, потому что игнорировать жёлтые флаги на тренировке — не очень умно. Возможно, в квалификации это трудно, иногда в гонке тоже. Но в свободной практике ты в любом случае должен правильно реагировать на жёлтые флаги — замедляться», — приводит слова Тоста Autosport.

На Гран-при Италии Цунода сначала потерял 10 мест на стартовой решётке за накопленные пять предупреждений в сезоне, а затем получил штраф в ещё пять мест за то, что не замедлился под жёлтыми флагами во время тренировки. При этом Цунода в любом случае начинал в конце решётки из-за сверхлимитной замены силовой установки.

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