Глава «Альфа Таури»: Цуноде нужно контролировать эмоции

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост отметил чрезмерную эмоциональность японского пилота команды Юки Цуноды, которая ему вредит.
«Его выступления становятся всё лучше. Посмотрите на то, как он проявил себя в квалификации в Зандворте, на первой тренировке в Монце. Юки хорошо себя проявляет. Просто ему нужно контролировать эмоции. Он должен быть дисциплинированнее, потому что игнорировать жёлтые флаги на тренировке — не очень умно. Возможно, в квалификации это трудно, иногда в гонке тоже. Но в свободной практике ты в любом случае должен правильно реагировать на жёлтые флаги — замедляться», — приводит слова Тоста Autosport.
На Гран-при Италии Цунода сначала потерял 10 мест на стартовой решётке за накопленные пять предупреждений в сезоне, а затем получил штраф в ещё пять мест за то, что не замедлился под жёлтыми флагами во время тренировки. При этом Цунода в любом случае начинал в конце решётки из-за сверхлимитной замены силовой установки.
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