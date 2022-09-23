Зак Браун: Формула-1 популярна в США и без американского гонщика

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что Формула-1 не нуждается в наличии американского гонщика и команды, которая будет базироваться в Соединённых Штатах.



«Я считаю, что американский пилот в Формуле-1 или команда, база которой находится в США, могли бы улучшить позиции серии, но на сегодняшний день нет ни того, ни другого — и посмотрите, как популярна Формула-1, в том числе и в США. Я бы обрадовался таким изменениям, но не считаю, что мы в них нуждается. Формула-1 и так популярна», — приводит слова Брауна Autosport.



Ранее сообщалось, что американский гонщик IndyCar Колтон Херта может попасть в Формулу-1. Активный интерес к нему проявляла «Альфа Таури», но у Херты недостаточно баллов для получения суперлицензии.

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