Латифи прокомментировал свой уход из «Уильямса» по окончании сезона

Пилот «Уильямса» Николас Латифи высказался об уходе из команды по окончании сезона-2022. Об этом сообщила пресс-служба «Уильямса».



«Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех в «Уильямсе» — всех людей, работающих на заводе, всех тех, с кем я работал на трассе в последние три года. Мой дебют в Формуле-1 был отложен из-за пандемии, но в конце концов мы отправились в Австрию. Несмотря на то что мы не добились тех результатов, на которые рассчитывали, это было фантастическое путешествие. Первые очки в Венгрии в прошлом году были незабываемым моментом.



Я перехожу к следующей главе в своей карьере, сохранив особые воспоминания о времени, проведённом в этой команде. Я не сомневаюсь, что до конца сезона мы все вместе приложим максимум усилий», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».

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