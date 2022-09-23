Николас Латифи покинет «Уильямс» по окончании сезона-2022

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи покинет команду по окончании нынешнего сезона. У гонщика истечёт контракт.



Латифи дебютировал за «Уильямс» в 2020 году на Гран-при Австрии, с тех пор принял участие в 55 этапах и набрал семь очков.



«От имени всей команды я бы хотел сказать огромное спасибо Николасу за его три сезона напряжённой работы в составе команды «Уильямс». Николас отлично работал в команде, прекрасно относился к коллегам, его любят и уважают. Наше сотрудничество подошло к концу, но я знаю, что Латифи приложит все усилия, чтобы добиться максимума в конце этого сезона. Мы желаем ему всего самого наилучшего, как в Формуле-1, так и за её пределами», — приводит слова главы «Уильямса» Йоста Капито пресс-служба команды.



Ожидается, что в ближайшее время «Уильямс» определится с напарником для Алекса Албона в новом сезоне.