Техдиректор «Астон Мартин» ответил на обвинения, что их болид слишком похож на «Ред Булл»
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Технический директор «Астон Мартин» Дэн Феллоуз ответил на обвинения в том, что новый болид британской команды слишком похож на машину «Ред Булл».
«Я не имел отношения к этому обновлению. Эти новинки были разработаны до того, как я пришёл в команду. Но я понимаю, почему команда переключилась на эту концепцию. Машина этого года с самого начала разрабатывалась в двух вариантах, а когда команда почувствовала, что один из подходов неверный — они переключились на второй вариант», — приводит слова Феллоуза пресс-служба «Астон Мартин».
После презентации обновлённого болида «Астон Мартин» в дни Гран-при Испании в «Ред Булл» планировали судиться с британцами по поводу кражи интеллектуальной собственности, но в итоге отказались от этой затеи.
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