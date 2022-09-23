Риккардо считает, что «Макларен» столкнётся с трудностями в Сингапуре

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что команду ждёт непростой уикенд на Гран-при Сингапура.



«Ещё на этапе в Монце я говорил, что на медленных скоростях у нас возникали такие же проблемы, как и в Бельгии. Особенно это касалось последней шиканы. Так что да, я думаю, что в Сингапуре нам придётся непросто.



У нас есть несколько проблем, я надеюсь, что мы сможем добиться прогресса и чему-то научиться. Мне кажется, что мы понимаем, по какой причине у нас возникают проблемы. Но я не уверен, что мы способны быстро исправить ситуацию. Но мы сделаем всё. Я не думаю, что дело в недостатке прижимной силы, речь о более фундаментальных моментах, так что исправить ситуацию будет сложнее, чем кажется», — приводит слова Даниэля Риккардо GPFans.