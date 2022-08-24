Топ-пилота Ф-1 выгнали из команды: как Риккардо уничтожил карьеру всего за полгода

После разрыва с «Маклареном» лучший вариант австралийца — вернуться в команду, которую он бросил два года назад.

«Макларен» официально объявил о расторжении контракта с Даниэлем Риккардо — предполагалось, что австралиец будет представлять Уокинг в Формуле-1 и в 2023 году, но стороны согласились разойтись. Риккардо, с мрачным лицом записавший видеообращение, по слухам, получит многомиллионую компенсацию, однако она вряд ли заглушит боль от разбитой карьеры: только что Дэн считался способным сражаться за титул топ-пилотом, а сегодня вынужден в последний момент искать себе машину на следующий год…

Винить в произошедшем австралиец может только себя.

«Ред Булл», «Рено», «Макларен»

Риккардо впервые громко заявил о себе в Формуле-1 в 2014 году, когда в первый сезон в составе «Ред Булл» смотрелся выгоднее бессменного чемпиона тех лет Себастьяна Феттеля. 25-летний австралиец пилотировал вдохновенно, соизмерял риски и возможные выгоды, смело и чисто атаковал и считался одним из лучших специалистов по обгонам. Соперников он объезжал так, чтобы избегать любой возможности контакта.

Феттель ушёл в «Феррари», Риккардо стал лидером «Ред Булл», но вскоре в команду пришёл Макс Ферстаппен, и конкуренции с ним австралиец, по словам Кристиана Хорнера, не выдержал. В 2017-2018 годах Риккардо одержал три победы против четырёх у Макса, а в 40 совместных квалификациях проиграл напарнику в 28 случаях.

Переход в «Рено» в 2019-м открыл в карьере Даниэля новую главу — в первый же год в Энстоуне Риккардо опережал Хюлькенберга, а когда Нико заменили на Окона, стал лидером команды. Правда, при первой же возможности австралиец сбежал в «Макларен» — и начались серьёзные проблемы.

Даниэль Риккардо и Ландо Норрис после Гран-при Италии 2021 года Фото: Peter Fox/Getty Images

Риккардо стал регулярно проигрывать Норрису, но на фоне победы в Италии сложности Даниэля выглядели случайностью. Ландо, мол, гораздо лучше знает машину, поскольку гонялся на ней в 2020-м, да и вообще давно знаком с командой. В паддоке ждали, что с появлением новых машин, одинаково незнакомых гонщикам, Риккардо будет по меньшей мере на равных с Норрисом.

В сезоне-2022 новые машины появились, но разрыв между пилотами «Макларена» только увеличился. Если Ландо время от времени квалифицируется в топ-5, регулярно набирает очки, оказываясь одним из лидеров середины пелотона, то Риккардо только четыре раза финишировал в топ-10 и лишь один раз — выше восьмого места.

В этом году у Риккардо не было ни одной по-настоящему сильной гонки, зато были провальные квалификации в Имоле и Монте-Карло, ошибка во втором сегменте в Сильверстоуне и ужасающий темп в Барселоне. Даже больной тонзиллитом Норрис ехал быстрее, чем Риккардо.

Риккардо остался без команды

Ещё зимой представить, что команда по собственной инициативе расторгнет контракт с Риккардо, было невозможно. Средненький сезон-2021 не слишком сильно ударил по репутации пилота, тем более с учётом победы в Монце, а в этом году от него ожидали выступлений на уровне Норриса. Но к летнему перерыву на счету Дэна лишь четверть от очков Ландо — набери австралиец хотя бы половину, и в Кубке конструкторов «Макларен» на 15 очков опережал бы «Альпин».

Теперь же Риккардо в лучшем случае светит возвращение в Энстоун — команду, которую он всего два года назад бросил. Разумеется, там теперь работают совсем другие люди, ведь после ухода Даниэля уволили и Сириля Абитебуля, который выбил для австралийца гигантскую зарплату и строил всё вокруг него.

Риккардо на недавнем Гран-при Венгрии Фото: Francois Nel/Getty Images

План построить «Рено» вокруг Риккардо и правда мог бы сработать — с его опытом работы в «Ред Булл» команда могла бы расти дальше вместе с ним. Но «Макларену» лидер не нужен был — в Уокинге искали просто хорошего гонщика, как Ландо Норрис, а всем остальным уже занимались компетентные люди. Но как гонщик Риккардо оказался хуже Норриса — по крайней мере, на данный момент. Возможно, у него ещё будет шанс доказать обратное, но на это потребуется немало времени.

Лидером «Альпин» Даниэль стать уже не сможет — исполнительный директор французской марки Лоран Росси и руководитель команды Отмар Зафнауэр в советах Риккардо не нуждаются. Им, как и «Макларену», нужен просто хороший гонщик — желательно не хуже Алонсо и Пиастри. И в данный момент совсем не очевидно, что Риккардо последнему критерию отвечает.

Если же с «Альпин» договориться не выйдет, то остаётся лишь два реалистичных варианта: «Хаас» и «Уильямс» (автор не верит, что у Хельмута Марко достаточно чувства юмора, чтобы предложить Риккардо место в «Альфа Таури»). Оба — не просто шаг назад, а начало с нуля — в 33 года. Впрочем, даже это теперь для Даниэля не худший вариант — не исключено, что уже в 2023-м он вместе с поверженным восемь лет назад Феттелем окажется на пенсии.