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Перес раскритиковал календарь следующего сезона Формулы-1

Перес раскритиковал календарь следующего сезона Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выступил с критикой календаря на следующий сезон Формулы-1.

«Он чересчур напряжённый. Думаю, Формуле-1 пора вводить какие-то лимиты. Ведь у нас ещё есть дни работы на симуляторе, спонсорские мероприятия. Расписание получается невероятно насыщенным. Без сомнений, это будет самый долгий год для «Королевских гонок». Думаю, гонщикам во многих отношениях станет ещё сложнее, чем сейчас. Это коснётся и сотрудников команд, и вообще всех, кто ездит на гонки. Да и для остальных год едва ли будет простым.

Я считаю, каждому из нас нужна структура менеджмента, которая позволит распланировать сезон. Конечно, главный приоритет будет у всего, что связано с работой на трассе, но у больших команд вроде «Ред Булл» есть много спонсоров, потому много обязательств перед ними. Так что остаётся только самим заниматься организацией графика», — цитирует Переса Motorsport.com со ссылкой на эфир FOX Sports Australia.

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