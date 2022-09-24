Норрис: вряд ли кто-то скажет, что Риккардо является лидером команды

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что чувствует себя лидером команды.



«Я уже чувствую, что нахожусь в роли лидера команды. Вряд ли кто-то скажет, что именно Риккардо является лидером по отношению ко мне. Думаю, мои слова имеют вес, их воспринимают всерьёз, особенно с учётом того, как мы раскрываем потенциал машины в последние несколько лет. Я готов к этому. Я с командой пять или шесть лет, этот сезон для меня четвёртый как для боевого гонщика. Думаю, мы достаточно хорошо друг друга знаем и способны извлечь максимум из наших возможностей», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.



За шесть этапов до конца сезона Норрис с 88 очками занимает седьмое место в общем зачёте. Риккардо с 19 баллами находится на 14-й позиции в таблице.