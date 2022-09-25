Гонщик NASCAR набросился на соперника с кулаками после финиша. Видео

В Мартинсвилле во время гонки NASCAR Late Model Stock Car произошёл любопытный инцидент. Два гонщика повздорили после финиша заезда. Во время гонки Эндрю Грэйди и Дэйви Каллихан столкнулись, а после финиша Грэйди решил разобраться со своим соперником.
После возвращения на пит-роуд Каллихан даже не успел покинуть свою машину — Грэйди набросился на него с кулаками. В большую потасовку ситуация в итоге не переросла — Грэйди смогли оттащить от машины Каллихана.
Права на видео принадлежат Flo Racing. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Flo Racing.
Победа в заезде в итоге досталась Бобби Маккарти. Примечательно, что инцидент с Грэйди на трассе оказался не единственным для Каллихана — он попал в аварию прямо перед финишем, в заключительном повороте.
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