Бинотто прокомментировал слова президента «Феррари» о превосходстве Леклера над Сайнсом

Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг предположение о том, что Карлос Сайнс является вторым пилотом и должен помогать Шарлю Леклеру.
Ранее президент «Феррари» Джон Элканн в интервью назвал лидером команды именно Леклера.
«Это не совсем так. Президент, скорее всего, имел в виду то, что в нынешнем сезоне Шарль был быстрее Сайнса и выиграл больше поулов. Но наша главная цель — выиграть чемпионат, и претендовать на первое место должны оба пилота. Считаю Сайнса сильным гонщиком. Он доказывал это и в прошлом сезоне, и в предыдущих. Карлос всегда берёт много очков, он очень быстр. Будет справедливо с нашей стороны давать им равные шансы, как минимум в начале года.
Если по ходу сезона возникает необходимость сделать кого-то первым номером, то мы ощутим, когда возникнет такая ситуация», — рассказал Бинотто.
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