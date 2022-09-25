Хилл: ФИА деградировала. Без неё Формула-1 перестанет быть спортом
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА).
«Нашему спорту нужна сильная ФИА. Я считаю, что со временем ФИА деградировала. Потому что когда Ф-1 управлял Берни [Экклстоун], то он не хотел, как и команды, слишком большого вмешательства.
Ф-1 перестанет быть спортом, если у неё не будет сильной ФИА, поскольку она устанавливает правила. Её работой является применение правил, что означает увеличение шансов людей на успех, а также исключение вещей, которые не должны происходить в спорте. Так у гонщиков появляется шанс. Крайне важно, чтобы ФИА была эффективной и могла сравниться по силе и весу с Формулой-1», – сказал Хилл в эфире подкаста F1 Nation.
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