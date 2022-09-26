Глава «Мерседеса» объяснил, почему жалеет о срыве сделки «Ред Булл» и «Порше»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал срыв сделки между «Ред Булл» и «Порше», о чём стало известно в начале сентября.

«Автономность – смелая стратегия. «Ред Булл» всегда хотели иметь собственную силовую установку и не зависеть от оригинальных производителей. Вот стратегия, которую они выбрали. И мне интересно, как они будут справляться с ней в 2026, 2027 и 2028 годах. Недавние события задали новое направление, и хочется узнать, сможет ли «Порше» привнести свой двигатель.

Как представитель «Мерседеса» я считаю обидным тот факт, что мы не сможем побороться с «Порше». «Порше Ред Булл» стал бы отличным брендом, но всё сорвалось по причинам, о которых я не знаю. Однако это было бы здорово для Формулы-1 и привлекательности нашего спорта», – приводит слова функционера издание Motorsport-Total.