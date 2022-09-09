В «Порше» объявили о срыве сделки с «Ред Булл» по приходу в Формулу-1

Немецкая компания «Порше» выпустила пресс-релиз, в котором говорится о срыве сделки с командой Формулы-1 «Ред Булл». В нём отмечается, что обе стороны не смогли достичь единого мнения по сотрудничеству, которое было бы выгодно каждому участнику сделки, в связи с чем она не может быть заключена.
Ранее сообщалось, что между «Порше» и «Ред Булл» возникли некоторые разногласия. Немецкий автопроизводитель хотел прийти в Формулу-1 в качестве партнёров «Ред Булл», однако в австрийской команде в какой-то момент стали опасаться, что влияние «Порше» на их гоночный коллектив сильно возрастёт. Также сообщалось, что «Порше» не намерен отказываться от планов по приходу в «Королевские гонки». Альтернативой «Ред Булл» может быть сотрудничество с другими командами.
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