Кристиан Хорнер высказался о самом успешном болиде «Ред Булл» за всю историю команды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что болид нынешнего года RB18 потенциально является самым успешным автомобилем, когда-либо произведённым специалистами команды.



«Вероятно, мы были последней командой, которая перешла на правила нынешнего года. Мы довольно поздно приступили к разработке болида в 21-м году, потому что тогда чувствовали запах чемпионства.

Но команда в Милтон-Кинсе, пока мы боролись за чемпионство, проделала невероятную работу зимой, чтобы всё-таки создать RB18, который потенциально является нашим самым успешным автомобилем за всю историю. Мы в игре с самой первой гонки. Это огромная награда для всей команды», — приводит слова Хорнера Grandprix247 со ссылкой на F1’s Beyond the Grid podcast.

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