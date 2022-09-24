Хорнер объяснил, почему Ферстаппен не смог бы так же зрелищно побеждать в 2021-м

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен не смог бы так же ярко выступать в прошлом году. В частности, Хорнер отметил, как легко Макс прорывается к первому месту, начиная гонку в середине пелотона.
«Я не думаю, что Ферстаппен смог бы так же выступать на прошлогодней машине. В прошлом сезоне у нас были битвы между Максом и Льюисом Хэмилтоном. Они были просто в другом измерении, словно два титана. Быть частью этого — фантастические ощущения.
Обновлённые правила, касающиеся аэродинамики, помогли нам. Кто-то использовал изменения правильно, кто-то нет. Я думаю, что гонки уже стали лучше благодаря этому, мы в этом не раз убедились. Фантастические сражения были уже в Бахрейне и в Саудовской Аравии. А тот факт, что Макс смог выиграть в Будапеште и Спа, стартовав 10-м и 14-м, показывает, насколько теперь удобнее обгонять, благодаря новым правилам», — приводит слова Хорнера PlanetF1.
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