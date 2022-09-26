«Альфа Ромео» проиллюстрировала важный анонс интригующим фото
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Пресс-служба «Альфа Ромео» в соцсетях команды сделала анонс предстоящего объявления, которое должно последовать уже завтра, 27 сентября.
«Следующая глава начинается завтра! 3:15 (северноамериканское горное стандартное время), 11:15 (центральноевропейское время), 11:15 (северноамериканское тихоокеанское стандартное время)», — говорится в сообщении «Альфа Ромео», к которому было прикреплено фото тигра, возможно, намекающего на то, что команда собирается продлить истекающий в этом году контракт с китайцем Гуаньюем Чжоу.
Фото: https://twitter.com/alfaromeoorlen
Напомним, не так давно Чжоу говорил, что на данный момент вопрос с новым соглашением остаётся нерешённым. По словам китайца, в «Альфа Ромео» сейчас анализируют его выступления.
Новость по темеЧжоу: определённости по новому контракту нет
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