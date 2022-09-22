Чжоу: нет определённости по новому контракту

Китайский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался на тему нового контракта на сезон-2023. Пилот признался, что на данный момент это нерешённый вопрос.



«Это мой первый год в Формуле-1 и команда анализирует мои выступления. Отзывы пока многообещающие и команда довольна проделанной мною работой. Я тоже счастлив с ними работать, мне всё очень нравится.



Что касается контракта, то предложений не поступало, но я надеюсь на хорошие новости. Пока нет решения. У нас есть планы и нужно дождаться обратной связи. Всё выглядит многообещающе, но нужно подождать. Моей целью по-прежнему остаётся чемпионский титул. В течение первого года я должен был учиться и совершенствоваться, но наступит момент, когда я захочу бороться за подиумы и победы, а не довольствоваться набранными очками», — приводит слова Чжоу GPBlog.

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