Гонщик NASCAR обвинил чемпионат в сговоре с шинниками

Пилот и совладелец одной из команд NASCAR Cup Series Денни Хэмлин выступил с критикой организаторов гонок, обвинив их в том, что они не хотят решать время от времени возникающие проблемы с шинами. Так, воскресная гонка в Техасе 13 раз прерывалась жёлтыми флагами из-за аварий, большинство из которых были вызваны взрывами шин в третьем и четвёртом поворотах.
«Думаете, что NASCAR задумается о поиске нового поставщика шин? Мечтайте дальше. «Гудьир» выписывает жирные чеки, чтобы они продолжали и дальше грабить команды»,— написал Хэмлин в социальных сетях.
От имени «Гудьир» возникшие в Техасе проблемы прокомментировал один из руководителей компании, Грег Стакер. По его словам, в этом году шинники столкнулись с небывалой нагрузкой на резину, поскольку машины нового поколения развивали более высокие скорости. Кроме того, Стакер отметил, что не у всех гонщиков были проблемы, и дал понять, что некоторые проколы вызваны манерой пилотажа.
Денни Хэмлин закончил гонку в Техасе на десятой позиции, а у всех его партнёров по команде — Кайла Буша, Мартина Труэкса и Кристофера Белла — возникали проколы. Победу же одержал Тайлер Реддик из «Ричард Чилдресс Рейсинг».
Добавим, что Хэмлин считается одним из ветеранов чемпионата — он выступает в NASCAR Cup Series с 2005 года и трижды выигрывал «500 миль Дайтоны», считается одним из ветеранов чемпионата. В сентябре 2020 года Денни совместно с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом создал новую команду — 23XI, за которую выступает Бубба Уоллас.
- 26 сентября 2022
-
20:55
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
18:56
-
17:55
-
17:36
-
17:34
-
16:21
-
15:49
-
15:34
-
14:28
-
13:52
-
13:52
-
13:13
-
12:57
-
12:39
-
11:56
-
11:55
-
11:01
-
10:22
-
09:57
-
09:40
-
04:42
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:03
-
21:57
-
20:59
-
20:38
-
19:51
-
19:32
-
18:41
-
18:37
-
15:43