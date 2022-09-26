Гонщик NASCAR обвинил чемпионат в сговоре с шинниками

Пилот и совладелец одной из команд NASCAR Cup Series Денни Хэмлин выступил с критикой организаторов гонок, обвинив их в том, что они не хотят решать время от времени возникающие проблемы с шинами. Так, воскресная гонка в Техасе 13 раз прерывалась жёлтыми флагами из-за аварий, большинство из которых были вызваны взрывами шин в третьем и четвёртом поворотах.



«Думаете, что NASCAR задумается о поиске нового поставщика шин? Мечтайте дальше. «Гудьир» выписывает жирные чеки, чтобы они продолжали и дальше грабить команды»,— написал Хэмлин в социальных сетях.



От имени «Гудьир» возникшие в Техасе проблемы прокомментировал один из руководителей компании, Грег Стакер. По его словам, в этом году шинники столкнулись с небывалой нагрузкой на резину, поскольку машины нового поколения развивали более высокие скорости. Кроме того, Стакер отметил, что не у всех гонщиков были проблемы, и дал понять, что некоторые проколы вызваны манерой пилотажа.



Денни Хэмлин закончил гонку в Техасе на десятой позиции, а у всех его партнёров по команде — Кайла Буша, Мартина Труэкса и Кристофера Белла — возникали проколы. Победу же одержал Тайлер Реддик из «Ричард Чилдресс Рейсинг».



Добавим, что Хэмлин считается одним из ветеранов чемпионата — он выступает в NASCAR Cup Series с 2005 года и трижды выигрывал «500 миль Дайтоны», считается одним из ветеранов чемпионата. В сентябре 2020 года Денни совместно с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом создал новую команду — 23XI, за которую выступает Бубба Уоллас.

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