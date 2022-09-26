Чжоу рассказал о своих ощущениях после жуткой аварии в Великобритании

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о своих впечатлениях после жуткой аварии, в которую он попал на Гран-при Великобритании.
«Я смог оставить то, что произошло, позади. Конечно, мне совершенно не хотелось оказаться в такой аварии, но важно, что я смог нормально пережить то, что случилось. Здорово, что следующая гонка состоялась уже через неделю после аварии в Великобритании. Я даже не успел обдумать то, что произошло. Мне нужно было сразу готовиться к следующему Гран-при, так что я смог сохранить правильный настрой.
Да, мне потребовалась одна гонка, чтобы вернуться в форму. Но в основном это было по причине того, что мы собирали новую машину с нуля. Я же был в полном порядке, пусть со стороны авария и смотрелась жутко. Я постарался не забивать себе голову и думать больше о будущем», — приводит слова Чжоу Crash.
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