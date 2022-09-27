Ральф Шумахер отреагировал на критику Мика от Штайнера
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о критике, которой периодически подвергался его племянник, гонщик «Хааса» Мик со стороны руководителя Гюнтера Штайнера на протяжении сезона.
«Как мне кажется, у Гюнтера просто очень своеобразный способ смотреть на те или иные вещи, и иногда это может быть не совсем мотивирующим», — приводит слова Ральфа Formel1.de.
Мик сейчас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея на счету 12 очков.
Не так давно Штайнер высказался о перспективах Мика остаться в команде, отметив, что ему не хватает стабильности, и признался, что ему хотелось бы, чтобы он чаще показывал хорошие результаты.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
Новость по темеШтайнер: мы не знаем, останется Мик Шумахер в команде или нет
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