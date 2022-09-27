Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер отреагировал на критику Мика от Штайнера

Ральф Шумахер отреагировал на критику Мика от Штайнера
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о критике, которой периодически подвергался его племянник, гонщик «Хааса» Мик со стороны руководителя Гюнтера Штайнера на протяжении сезона.

«Как мне кажется, у Гюнтера просто очень своеобразный способ смотреть на те или иные вещи, и иногда это может быть не совсем мотивирующим», — приводит слова Ральфа Formel1.de.

Мик сейчас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея на счету 12 очков.

Не так давно Штайнер высказался о перспективах Мика остаться в команде, отметив, что ему не хватает стабильности, и признался, что ему хотелось бы, чтобы он чаще показывал хорошие результаты.

Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:

Новость по теме
Штайнер: мы не знаем, останется Мик Шумахер в команде или нет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022