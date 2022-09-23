Штайнер: мы не знаем, останется Мик Шумахер в команде или нет

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах Мика Шумахера остаться в команде.



«Пока решение не принято. Буду с вами честным — мы не знаем, останется Мик Шумахер в команде или нет. Он провёл сильные гонки в Канаде, Великобритании и Австрии. Но ему не хватает стабильности. Хотелось бы, чтобы он чаще показывал хорошие результаты. Но мы не торопимся с решением, так что у Мика есть шанс показать, на что он способен.



Пока нет никакой конкретики. Мы бы хотели как можно меньше рисковать, развивая команду. Можно пойти на большой риск, и хорошо, если это сработает. Но будет очень плохо, если не сработает», — приводит слова Гюнтера Штайнера Speedweek.



В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (335).



Ранее сообщалось, что «Хаас» принял решение не продлевать контракт с Шумахером.