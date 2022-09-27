Норрис объяснил, почему Гран-при Сингапура станет сложнее из-за нового типа болидов

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Сингапура, который состоится уже на этих выходных.

«Я очень взволнован. Сингапур – один из моих любимых этапов в сезоне. Я пилотировал там в 2019 году. Это одна из лучших квалификационных трасс. И чрезвычайно сложная. Она станет ещё сложнее из-за нового типа болидов, которые ужасны на неровностях, учитывая дельфинирование и подобные вещи.

По понятным причинам это не самое приятное пилотирование. У трассы около 24 поворотов, так что пройти круг идеально здесь чрезвычайно непросто. Но когда вы становитесь близки, это приятное чувство. Как и само событие. Ночная гонка, Сингапур… это очень весело», – приводит слова Норриса издание Sky Sports.