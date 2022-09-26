Стала известна зарплата Оскара Пиастри в «Макларене». Она в 41 раз меньше, чем у Норриса

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, со следующего сезона подписавший контракт с командой Формулы-1 «Макларен» получит за сезон в британском коллективе $ 775 тыс., сообщает Herald Sun.



Для сравнения, годовая зарплата его будущего напарника, Ландо Норриса, составляет около $ 32 млн.



Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с «Маклареном» и уведомил «Альпин» о своих планах. Однако французская команда объявила, что Оскар останется на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Позже комиссия ФИА по контрактам одобрила многолетнее соглашение Пиастри с «Маклареном».



Пиастри в составе «Макларена» Заменит Даниэля Риккардо.