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Стала известна зарплата Оскара Пиастри в «Макларене». Она в 41 раз меньше, чем у Норриса

Стала известна зарплата Оскара Пиастри в «Макларене». Она в 41 раз меньше, чем у Норриса
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Австралийский гонщик Оскар Пиастри, со следующего сезона подписавший контракт с командой Формулы-1 «Макларен» получит за сезон в британском коллективе $ 775 тыс., сообщает Herald Sun.

Для сравнения, годовая зарплата его будущего напарника, Ландо Норриса, составляет около $ 32 млн.

Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с «Маклареном» и уведомил «Альпин» о своих планах. Однако французская команда объявила, что Оскар останется на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Позже комиссия ФИА по контрактам одобрила многолетнее соглашение Пиастри с «Маклареном».

Пиастри в составе «Макларена» Заменит Даниэля Риккардо.

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