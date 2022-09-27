Пиастри: всё, что я выиграл раньше, забудется после перехода в Формулу-1

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, который в следующем сезоне станет боевым пилотом «Макларена», считает, что его предыдущие достижения ничего не будут значить в Формуле-1.
Пиастри выигрывал Формулу-Рено, Формулу-3 и Формулу-2.
«Когда я узнал, что меня ожидает в будущем, то был очень счастлив и почувствовал облегчение. Это, безусловно, достижение, но теперь всё фактически начинается с нуля. Всё, что было раньше — подготовка к этому моменту. Когда я начинал карьеру, то хотел стать профессионалом в любой категории автоспорта. Но сложно найти работу лучше, чем в Формуле-1.
Я часто об этом думаю. Мой успех подарил мне шанс на попадание в главную серию — это одно. Но теперь всё, что я выиграл раньше, забудется. Я рад своим титулам, но теперь начинается новый путь», — приводит слова Пиастри Motorsport.
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