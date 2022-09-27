Оскар Пиастри объяснил, почему для дебюта в Формуле-1 выбрал 81-й номер

Австралийский гонщик Оскар Пиастри рассказал, почему выбрал номер 81 для дебюта в Формуле-1 в 2023 году. Напомним, Оскар подписал контракт с «Маклареном».

«Когда я участвовал в своей первой гонке, мне нужно было выбрать номер для неё, а в автомастерской, куда я пошёл, в наличии были только номерки «1». Разумеется, по очевидным причинам я не мог быть первым номером. Так что я выбрал 11-й для первых гонок.



Затем, думаю, это были соревнования в штате Виктория, у кого-то уже был 11-й номер. И я уже даже не знаю, что вдохновило меня выбрать 81-й, но я всё-таки сменил первую цифру на восьмёрку, и с тех пор она изменений не претерпевала», — приводит слова Пиастри RaceFans со ссылкой на Grandprix.com.au.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды: