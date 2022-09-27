Оскар Пиастри объяснил, почему для дебюта в Формуле-1 выбрал 81-й номер

Австралийский гонщик Оскар Пиастри рассказал, почему выбрал номер 81 для дебюта в Формуле-1 в 2023 году. Напомним, Оскар подписал контракт с «Маклареном».
«Когда я участвовал в своей первой гонке, мне нужно было выбрать номер для неё, а в автомастерской, куда я пошёл, в наличии были только номерки «1». Разумеется, по очевидным причинам я не мог быть первым номером. Так что я выбрал 11-й для первых гонок.
Затем, думаю, это были соревнования в штате Виктория, у кого-то уже был 11-й номер. И я уже даже не знаю, что вдохновило меня выбрать 81-й, но я всё-таки сменил первую цифру на восьмёрку, и с тех пор она изменений не претерпевала», — приводит слова Пиастри RaceFans со ссылкой на Grandprix.com.au.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 27 сентября 2022
-
14:41
-
13:38
-
12:56
-
12:45
-
12:27
-
12:01
-
11:41
-
11:04
-
10:11
- 26 сентября 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:00
-
22:55
-
22:01
-
20:55
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
18:56
-
17:55
-
17:36
-
17:34
-
16:21
-
15:49
-
15:34
-
14:28
-
13:52
-
13:52
-
13:13
-
12:57
-
12:39
-
11:56
-
11:55
-
11:01