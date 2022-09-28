Гасли рассказал o целях на концовку сезона

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от оставшейся части сезона, а также рассказал об особенностях трассы в Сингапуре.

«Мы отстаём на одно очко от седьмого места в зачёте конструкторов, поэтому нашей целью на последние шесть гонок в этом году должно быть максимальное продвижение вверх. Не исключено, что мы сможем догнать «Альфа Ромео» в борьбе за шестое место, но это сложно. Мы должны стремиться как можно чаще набирать очки на обеих машинах.



Это не меняет нашего подхода к каждому гоночному уикенду, который заключается в том, чтобы попытаться получить максимум от машины и сделать всё как можно лучше как команда. Мы вступаем в последнюю часть сезона, которая проходит за пределами Европы, с очень разными типами трасс, которые мы знаем не так хорошо, как те, что находятся ближе к дому, начиная с Сингапура и Японии, где мы не гонялись уже несколько лет. Поэтому может случиться всё что угодно. Мы набрали очки в двух из последних трёх гонок, и мы должны продолжать эту тенденцию.



Мы начинаем эту заключительную часть года в Сингапуре, где находится одна из моих любимых трасс. В последний раз я финишировал в очках, когда мы гонялись там в 2019 году. Это очень техничная трасса, с большим количеством поворотов, ритмичная и очень извилистая. Это сложная уличная трасса, что означает, что вы не можете совершить ни одной ошибки. Мы также должны получить обновление аэродинамики к этой гонке, так что посмотрим, что это даст в плане производительности», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.