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Льюис Хэмилтон: если в сезоне так и не одержим победу, это не будет концом света

Льюис Хэмилтон: если в сезоне так и не одержим победу, это не будет концом света
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне. По словам Льюиса, если «Мерседес» так и не одержит ни одной победы до конца чемпионата, концом света это не станет.

«Я не смотрю на нынешнюю ситуацию как на период засухи. Чувствую, что этот год был годом роста. Это хороший опыт для всех. Впереди шесть гонок, так что у нас будет шесть попыток, и мы обязательно постараемся одержать победу, но, если у нас ничего не получится, я не думаю, что это конец света. Мы вернёмся на вершину. Просто нужно получше разобраться с машиной», — приводит слова Хэмилтона France 24.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

Ранее управляющий директор Формулы-1 Росс Браун высказал мнение, что Хэмилтон находится на закате карьеры.

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