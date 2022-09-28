Фиттипальди: в Формуле-1 нужно больше команд

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о возможности увеличения количества команд в Формуле-1.
«Как мне кажется, нам нужно больше команд в Формуле-1. Это то, чего нам не хватает. В середине 70-х в Гран-при участвовало порядка 30 машин. Нам нужно больше машин. Это будет лучше для спонсоров, для гонок, для болельщиков, для телевидения и для молодых талантов, которые хотят попасть в Формулу-1. Это даст больше возможностей.
Я разговаривал с Майклом Андретти в июле. Он очень заинтересован в том, чтобы заполучить американскую команду в Формуле-1. И для Формулы-1 было бы здорово, если бы в чемпионате участвовала полностью американская команда. Не просто ещё одна, а американская команда. Это хорошо скажется и на популярности Формулы-1 в Америке. У них будет гораздо больше интереса к чемпионату», — приводит слова Эмерсона Фиттипальди GrandPrix247.
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