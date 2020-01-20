Зачем Формуле-1 нужны новые команды, даже если они ничего не добьются и станут посмешищем

Вот уже четыре года, как мы не видим в Формуле-1 новых команд. Последним коллективом-новичком серии более чем успешно стал «Хаас», пришедший в серию в 2016 году, а с 2017 года в серии стабильно выступает десять команд. С одной стороны, стабильность – хороший показатель, а с другой, в какой-то момент она может превратиться в стагнацию. Собственно, примерно это мы и наблюдаем в Формуле-1 в настоящее время.

В 2021 году в серии могут появиться сразу два новых коллектива с корнями в Китае и Испании, однако руководство чемпионата уже заявляло, что с осторожностью относится к желанию новых команд прийти в чемпионат. Да, конечно, наблюдать за новыми «Марусями», «ХРТ» и «Кэтерхемами» — удовольствие ниже среднего, но они в своё время были нужны Формуле-1, не столько ради качества, сколько ради дополнительных мест на старте.

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Вот в чём дело: в следующем году в серии по-прежнему будет 10 команд, а, значит, 20 пилотов. Из этих 20 пилотов будет всего полтора новичка – Николас Латифи, успешно интегрировавший спонсорские деньги в тонущий «Уильямс» и Эстебан Окон, у которого за плечами уже есть два полноценных сезона в серии. Таким образом, обладатель награды лучшему новичку 2020 года известен заранее – средненький Латифи, поскольку, фактически, он является единственным новым лицом на стартовой решётке-2020.

Латифи для дебюта в Формуле-1 выбрал номер Росберга

В сезоне-2019 с новичками было лучше, причём Александер Албон, Джордж Расселл и Ландо Норрис здорово себя проявили. Но им сильно повезло, что в Формуле-1 образовалось много вакансий на фоне ухода Алонсо и кризиса в молодёжной системе «Ред Булл». Теперь же в «Королевских гонках» банально нет мест – ну странно же, когда чемпион Формулы-2 Ник де Врис заранее понимает, что никак не попадёт в Ф-1, и выбирает запасной путь в сторону Формулы-Е.

Так вот, новые команды могли бы стать отличным плацдармом для потенциальных сильных и талантливых молодых гонщиков. Да и пилоты, чья карьера уже на излёте, зачастую не против завершить её в слабых командах – тот же Хюлькенберг или Вандорн с Оконом годом ранее потенциально могли бы стать пилотами условного «Кэтерхема», будь подобный коллектив в пелотоне.

Даниэль Риккардо, Паскаль Верляйн, Жюль Бьянки, Эстебан Окон, Маркус Эрикссон – дебют этих пилотов в Формуле-1 мог быть как минимум отложен или вовсе не состоялся бы, не будь в пелотоне слабых команд, которые в первую очередь ведут борьбу между собой. Есть подобные примеры и в прошлом: в той же «Минарди» дебютировали в разные годы Алессандро Наннини, Джанкарло Физикелла, Ярно Трулли, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, Марк Уэббер, победители американских серий Кристиан Фиттипальди и Алекс Дзанарди.

Выдержит не каждый. Через что проходят пилоты Формулы-1? Постоянные тренировки, непрерывный голод, перегрузки и другие трудности, с которыми сталкиваются гонщики.

«Песочница», как иногда называют новые команды, нужна Формуле-1, поскольку с каждым годом ощущение «элитности» серии только увеличивается, а это негативно может повлиять на молодых пилотов, которые грезят о «Королевских гонках». Проявить себя без новых команд в пелотоне будет трудно, поскольку крайне сложно просто получить место в Формуле-1. Да и завершать карьеру в идеальных для себя условиях никто, кроме, пожалуй, Кими Райкконена, в ближайшее время не собирается.

Кроме того, учитывая изменения финансового регламента Формулы-1, у потенциальных «Пантеры» и «Кампоса», которые могут прийти в Формулу-1 в 2021 году, может появиться шанс закрепиться. Ограничения бюджетов, перераспределение призовых, о котором так много было сказан в последнее время руководством «Королевских гонок» — всё это признано помочь командам-новичкам, если те все-таки примут решение участвовать в Формуле-1.

Если в прошлом командам было крайне трудно удержаться на плаву, поскольку призовые получал только коллектив, вошедший в топ-10 чемпионата хотя бы дважды за последние три года, то с новым регламентом «конюшни» должны начать получать призовые выплаты с первого же сезона. Кроме того, спортивный директор серии Росс Браун отмечал, что и система выплаты призовых только десяти лучшим коллективам будет пересмотрена, если заявочный лист в будущем будет расширен.

Формулу-1 могут покинуть аж семь команд и три моториста из четырёх. Всё плохо? Команда Квята – как бы она ни называлась — тоже может оказаться под ударом.

Новые команды нужны Формуле-1, даже если они будут претендовать разве что на борьбу с «Уильямсом». Как минимум ради того, чтобы молодёжь получила шанс проявить себя в Формуле-1. Да и прощание с теми, за кого болельщики переживали на протяжении долгих лет, могло бы проходить не так быстро.