AMuS: в «Порше» окончательно отказались от идеи участия в Формуле-1

Компания «Порше» окончательно отказалась от идеи участия в чемпионате в качестве поставщика двигателей, сообщает Auto Motor und Sport. Напомним, изначально «Порше» планировала договориться о покупке «Ред Булл», в рамках которой компания собиралась приобрести 50 процентов акций команды, однако сделка сорвалась. В австрийской команде в какой-то момент стали опасаться, что влияние «Порше» на их гоночный коллектив сильно возрастёт.
Ранее сообщалось, что «Порше» не намерен отказываться от планов по приходу в «Королевские гонки». Альтернативой «Ред Булл» могло стать сотрудничество с другими командами. Однако в компании приняли решение не искать других партнёров и отказаться от идеи участия в Формуле-1.
Как сообщает источник, в связи с освободившимся местом, интерес к Формуле-1 проявляют «Хендэ» и «Форд». В случае их положительного решения о приходе в чемпионат они смогут начать участие в Формуле-1 в 2027 году. Для этого им нужно официально зарегистрировать свои заявки к 30 июня 2023 года.
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