Хельмут Марко объяснил, почему сорвалась сделка между «Ред Булл» и «Порше»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, почему австрийская команда прекратила переговоры с немецким автопроизводителем «Порше».

«В ходе переговоров стало ясно, что это сотрудничество не принесло бы никакой пользы ни одной из сторон. Польза для «Ред Булл» была первостепенной задачей. Команда должна быть такой же успешной, какой она была последние 10 или 12 лет. Именно так всё и должно продолжаться.



Мы находимся в выгодном положении. До 2028 года у нас будет самый быстрый пилот. У нас есть лучший специалист, Эдриан Ньюи, и у нас есть завод по производству двигателей. Первый мотор уже запущен. Это означает, что мы полностью самодостаточны. Но если от сотрудничества с кем-то «Ред Булл» может извлечь выгоду, то мы открыты», — приводит слова Марко Motorsport со ссылкой на радиостанцию OE3.