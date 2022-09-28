Глава «КАМАЗ-мастер» ответил, отправит ли команда капотный грузовик на «Дакар»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о планах команды на капотный грузовик, дебютировавший на недавнем этапе чемпионата страны по ралли-рейдам.
«Капотные грузовики сейчас очень популярны в мире ралли-рейдов. Мы тоже следуем за этой тенденцией, но только для того, чтобы понимать, почему наши соперники используют капотную компоновку. Действительно, капотный грузовик гораздо лучше себя ведёт на бездорожье: он более устойчивый, имеет меньшие крены, лучше управляется. Но так как мы заводская команда, то должны рекламировать заводскую продукцию. Её флагманом сейчас является семейство автомобилей с кабиной К5, так что это сейчас основной автомобиль «КАМАЗ-мастер».
Будем ли использовать капотник в будущем на «Дакаре»? Может быть, только один. А так — наш главный автомобиль — это К5, который вынужден бороться с капотниками. И мы учим его это делать. Мы должны рекламировать то, что производит завод», — сказал Чагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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