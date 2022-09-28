Почему «КАМАЗ-мастер» не едет на «Дакар» и что ждёт команду? Отвечает Чагин

Сегодня команда «КАМАЗ-мастер» официально объявила, что не выйдет на старт ралли-марафона «Дакар» и таким образом впервые за много лет не станет победителем грузового зачёта. Главная проблема — пресловутый документ ФИА, без подписания которого федерация не даёт представителям России и Беларуси права выступать в нейтральном статусе. Камазовцы посчитали некоторые пункты этой бумаги неприемлемыми, на чём диалог с организаторами и завершился. Всё детали мы узнали у руководителя команды Владимира Чагина.
«Такие условия участия совершенно неприемлемые»
— Владимир Геннадьевич, почему «КАМАЗ-мастер» решил поставить точку в вопросе об участии на «Дакаре» именно сейчас?
— Переговоры велись достаточно продолжительное время. Начиная с июня мы пытались найти возможные способы участия команды в «Дакаре». Но участие команды теоретически становилось возможным, только если мы подписываем документ, в котором говорится, что мы осуждаем специальную военную операцию на Украине, решения правительства, руководства страны, нашего президента и соглашаемся участвовать в нейтральной символике без российского флага и так далее.
Естественно, мы не будем подписывать такой документ. Его направляют всем участникам «Дакара» из России: пилотам, штурманам, механикам, журналистам… Всем, у кого российский паспорт. Наше решение однозначное: такие условия участия совершенно неприемлемые.
— Получается, до последнего момента вы вели переговоры, чтобы смягчить текст этой бумаги от ФИА?
— Да. Чтобы найти какое-то компромиссное решение и спорт не смешивался с политикой. Но все попытки оказались тщетными.
В таких же условиях находятся очень многие российские спортсмены и команды в олимпийских и неолимпийских видах спорта. Их федерации тоже выдвигают схожие требования.
— И всё же в этой бумаге ведь не просят напрямую осуждать СВО и политику России?
— Нет-нет, там всё написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем». Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык. Помимо прочего, неприемлем и пункт, допускающий односторонний отказ в старте со стороны организаторов.
— В таком случае что даёт вам надежду, что в следующем году ситуация изменится? Или нам просто нужно ждать мира на Украине?
— Да, нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним — смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных национальностей. А сейчас вот та же бумага от ФИА — это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие подобные провокации не пойдём.
— Некоторые российские гонщики из «формул» подписали эту бумагу. В противном случае они, если нет второго гражданства, фактически завершали свои карьеры.
— Здесь пусть каждый гражданин Российской Федерации сам решает, как ему поступать в данной ситуации. Что ему важнее — карьера или преданность Родине. Но я осуждать никого не собираюсь.
Владимир Чагин
Фото: kamazmaster.ru
«Наш родной «КАМАЗ« под санкциями»
— Как я понимаю, для «КАМАЗ-мастер» проблема была не только в бумаге от ФИА, но и в санкциях, наложенных на большой «КАМАЗ»?
— Да, это второй важный момент. Мы — заводская команда, представляем отечественный автопром. Наш родной «КАМАЗ» под санкциями — вверху списка российских санкционных предприятий. Еврокомиссия запрещает юрлицам Европы иметь коммерческие отношения с такими предприятиями. В том числе и по этой причине команда «КАМАЗ-мастер» не сможет принять участия в «Дакаре».
— Эти санкции помешали бы вам выступить и в «Африке Рейс»?
— Здесь не могу сказать. Честно говоря, не знаю, насколько сильное влияние ФИА имеет на организаторов этой гонки. В любом случае мы не рассматривали возможность выступлений на этой гонке.
— Как спонсоры команды отреагировали на недопуск команды на «Дакар»?
— Мы нашли понимание со стороны наших партнеров и в вопросе нашего вынужденного неучастия в «Дакаре-2023».
Кстати, когда весной наши европейские спонсоры были вынуждены расторгнуть контракты с нами, то мы были очень рады, что руку помощи протянули наши российские компании. В частности на месте логотипов «Ред Булл» появился «Газпром» — огромное спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за то, как он поддерживает российский спорт. Эта поддержка позволила команде не остановиться в развитии и продолжать свою деятельность.
Пользуясь возможностью, я хочу обратиться и ко всем остальным спонсорам и партнёрам команд и спортсменов в российском автоспорте: спасибо за поддержку и, пожалуйста, находите возможность дальше нам помогать, чтобы, когда это всё закончится, мы смогли оказать достойную конкуренцию зарубежным соперникам.
Грузовик КАМАЗ-мастер с кабиной семейства К5
Фото: kamazmaster.ru
«Капотник? Основной автомобиль „КАМАЗ-мастер“ — с кабиной К5»
— Какие сейчас дальнейшие планы у «КАМАЗ-мастер»?
— Мы будем продолжать заниматься улучшением нашей техники. Прямо сейчас находимся на тренировочных сборах в Астраханской области, нас здесь всегда гостеприимно принимают, как и других участников чемпионата России по ралли-рейдам. Дальше будем готовиться к сезону 2023 года. С учётом нынешних событий требуется ещё более качественный уровень проведения национального чемпионата.
Ну и, конечно, в следующем июле пройдёт уже 13-е издание международного ралли «Шёлковый путь» — с 5 по 15 июля. О маршруте гонки всем станет известно в октябре: по традиции мы проведём презентацию. Ралли пройдёт по территории России: понятно, что сейчас очень сложно выйти за пределы нашей страны. Тем не менее мы готовы принять зарубежных спортсменов и показать наши прекрасные просторы, ландшафты и трассы. Я как руководитель проекта готов сказать, что мы сделаем всё возможное, чтобы гонка получилась обновлённой и запоминающейся. Работы по прокладке маршрута уже начаты.
— Несмотря ни на что, «КАМАЗ-мастер» продолжает готовить новинки. Как себя проявил капотный грузовик второго поколения?
— Капотные грузовики сейчас очень популярны в мире ралли-рейдов. Мы тоже следуем за этой тенденцией, но только для того, чтобы понимать, почему наши соперники используют капотную компоновку. Действительно, капотный грузовик гораздо лучше себя ведёт на бездорожье: он более устойчивый, имеет меньшие крены, лучше управляется. Но так как мы заводская команда, то должны рекламировать заводскую продукцию. Её флагманом сейчас является семейство автомобилей с кабиной К5, так что это сейчас основной автомобиль «КАМАЗ-мастер».
Новый капотный грузовик «КАМАЗ-мастер»
Фото: kamazmaster.ru
— То есть если через год вернётесь на «Дакар», то капотник использовать не станете?
— Может быть, только один. А так — наш главный автомобиль это К5, который вынужден бороться с капотниками. И мы учим его это делать. Мы должны рекламировать то, что производит завод.
— И последний вопрос. Уже можете себе представить, как впервые за долгие годы проведёте январь не на «Дакаре»?
— Это будет что-то новое для нас: посмотреть «Дакар» по телевизору. В следующем году у команды юбилей, 35 лет — конечно, начинается он вот так… Ну, что ж, увидим гонку со стороны. В принципе это тоже полезно: посмотреть соревнование по мониторам и телеэкранам, со скамейки зрителя. Это тоже может оказать на спортсменов своё тренировочное воздействие.
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