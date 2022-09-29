ФИА изменила подход к измерению дельфинирования из-за кочек в Сингапуре

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила подход, связанный с борьбой с дельфинированием, сообщает Autosport. По информации источника, это решение связано с необходимостью избежать потенциальных проблем на трассах в Сингапуре и Остине, где есть много кочек.



Напомним, техническая директива ФИА по борьбе с дельфинированием вступила в силу на Гран-при Бельгии. Тогда команды рисковали получить дисквалификацию за нарушение показателей, однако никто так и не был наказан.



Изначально энергия при дельфинировании измерялась как средняя по дистанции, однако из-за особенностей покрытия команды могут без злого умысла нарушить показатель в 10 Дж/кг на 100 км из-за кочек, в связи с чем с Гран-при Сингапура не будут учитываться прыжки болида с перегрузкой более чем 7G.