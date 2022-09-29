В США на старт гонки впервые выйдут мать и дочь

Впервые в истории американских гонок NASCAR и ARCA на старт заезда выйдут мать и дочь — Сара и Бриджет Бёрджесс. Гонщицы выступят в гонке Star Nursery 150, которая пройдёт в рамках первенства ARCA Menards Series West на коротком кольце овала в Лас-Вегасе.



Бриджит Бёрджесс выступает в ARCA Menards Series West на регулярной основе и в восьми прошедших гонках четыре раза финишировала в топ-10, но ни разу не поднималась выше седьмого места. За три этапа до конца сезона Бриджит занимает седьмое место в общем зачёте.



Сара Бёрджесс в этом сезоне выступала в качестве руководителя и крю-чифа дочери, а из-за недостатка бюджета время от времени и меняла на пит-стопах колёса. Кроме того, споттером Бриджет является её отец — Адам Бёрджесс.



Сара Бёрджесс в прошлом вместе с мужем управляла командой по дрэг-рейсингу, а в 2011-м сама села за руль на соревнованиях по дрифту. Через три года она переключилась на внедорожные гонки, выступала на X Games и в серии Lucas Oil Off Road Racing Series, но за пять лет в последней лишь один раз поднялась на подиум в категории Regional Pro Lite.



На этапе в Финиксе Бёрджесс впервые села за руль сток-кара ARCA Menards Series West, заменив Эрика Насименто. В квалификации она показала 15-е место среди 16 пилотов, но перед стартом команда снялась с гонки. Старт в Лас-Вегасе, таким образом, станет дебютом Сары в состязаниях сток-каров.

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