Участник плей-офф NASCAR пропустит гонку из-за аварии в Техасе

Пилот команды «Хендрик» Алекс Боуман пропустит предстоящую в эти выходные гонку NASCAR Cup Series на «Талладеге». После аварии на предыдущем этапе в Техасе у гонщика замечены симптомы, схожие с сотрясением мозга, и пока он будет находиться под присмотром врачей. В заезде в это воскресенье Боумана за рулём «Шевроле» № 48 заменит один из лидеров второго дивизиона NASCAR Ноа Грэгсон.
После этапа в Техасе Боуман замыкает таблицу плей-офф и остаётся главным претендентом на вылет из финальной серии. На фоне пропуска гонки на «Талладеге» его отставание от восьмого места станет больше нынешних 26 баллов, а потому его единственный шанс пробиться в полуфинал — победа на ровале в Шарлотте, который примет финал второго раунда плей-офф.
Напомним, этап в Шарлотте пройдёт 9 октября, на нём планирует выступить россиянин Даниил Квят.
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