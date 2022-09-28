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Гонщик NASCAR оштрафован за то, что намеренно выбил соперника под жёлтыми флагами

Гонщик NASCAR оштрафован за то, что намеренно выбил соперника под жёлтыми флагами
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Ассоциация NASCAR оштрафовала пилота команды «Хендрик» Уильяма Байрона за намеренное столкновение с Денни Хэмлином под жёлтыми флагами. Судьи сняли с Байрона 25 очков в зачёте плей-офф NASCAR Cup Series, а кроме того, гонщик должен выплатить $ 50 тыс. штрафа.

Инцидент произошёл во время воскресной гонки в Техасе. Байрон и Хэмлин боролись за позицию, и в какой-то момент между ними произошёл небольшой контакт. Байрон счёл, что Хэмлин специально его подтолкнул, и решил отомстить сопернику — во время жёлтых флагов Уильям намеренно подъехал к «Тойоте» обидчика и ударил её в заднюю часть, выбив с гоночного полотна.

Байрон финишировал в Техасе седьмым и занимал третью строчку общего зачёта, но после штрафа переместился на десятую позицию и оказался в зоне вылета.

Отметим также, что штраф получил и Тай Гиббс из команды 23XI. Гиббс признан виновным в опасном вождении на пит-лейне — в одном из эпизодов он едва не выбил Тая Диллона. Гиббс выступает в NASCAR Cup Series вне зачёта, но с его команды также сняты 25 очков в зачёте автомобилей, а сам пилот должен выплатить штраф в размере $ 75 тыс.

Напомним, в воскресенье стартовал второй раунд плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2022, борьбу в котором продолжают двенадцать пилотов. Следующий этап пройдёт 2 октября на суперспидвее «Талладега», а 9 октября гонкой на овале в Шарлотте завершится второй раунд — четверо худших пилотов вылетят из дальнейшей борьбы, а восемь остальных разыграют чемпионский титул между собой.

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