Феттель выразил сомнение, что новый регламент Формулы-1 сработал
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался об обновлённом техническом регламенте Формулы-1. Делясь мнением, Феттель коснулся вопроса о новых болидах и шинах.
«Давайте скажем так: в целом изменения были сделаны для того, чтобы можно было проще обгонять и преследовать. Однако я не думаю, что есть большая разница. Преследовать стало проще, но лобовое сопротивление стало меньше, так что нужно держаться ближе, чтобы обгонять. Что касается шин, то я тоже не увидел большой разницы. Было приложено много усилий, но не все из них были реализованы, скажем так», — приводит слова Себастьяна Феттеля издание Motorsport.
Напомним, новый регламент в Формуле-1 действует с нынешнего сезона.
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