Вольф высоко оценил форму «Мерседеса» на Гран-при Сингапура

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура. По словам Вольфа, немецкая команда находится недалеко от лидеров.



«Думаю, «Ред Булл» был в некотором замешательстве. Не знаю, что они делали с настройками или чем-то ещё. Думаю, мы можем бороться на этом этапе. На гоночной симуляции мы были близки к Карлосу Сайнсу, но мы пока не видели в деле Шарля Леклера и Макса Ферстаппена.



Об наших пилота сказали, что пилотировать тяжело. Машина слишком жёсткая. В седьмом повороте вы могли видеть, насколько это сложно. Я не знаю, как сильно дельфинирование повлияет на нас. В целом мы не так далеко от лидеров», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Ранее Вольф высказался о возможном нарушении финансового регламента «Ред Булл».