Вольф высоко оценил форму «Мерседеса» на Гран-при Сингапура

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура. По словам Вольфа, немецкая команда находится недалеко от лидеров.
«Думаю, «Ред Булл» был в некотором замешательстве. Не знаю, что они делали с настройками или чем-то ещё. Думаю, мы можем бороться на этом этапе. На гоночной симуляции мы были близки к Карлосу Сайнсу, но мы пока не видели в деле Шарля Леклера и Макса Ферстаппена.
Об наших пилота сказали, что пилотировать тяжело. Машина слишком жёсткая. В седьмом повороте вы могли видеть, насколько это сложно. Я не знаю, как сильно дельфинирование повлияет на нас. В целом мы не так далеко от лидеров», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.
Ранее Вольф высказался о возможном нарушении финансового регламента «Ред Булл».
- 30 сентября 2022
-
22:02
-
21:58
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
19:58
-
19:54
-
18:56
-
18:32
-
17:55
-
17:51
-
17:26
-
17:02
-
16:58
-
15:12
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:21
-
12:55
-
11:57
-
11:25
-
11:06
-
10:56
-
09:59
-
02:19
-
00:53
-
00:45
- 29 сентября 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:52
-
23:00
-
22:53
-
21:58
-
21:50