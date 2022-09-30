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Вольф высоко оценил форму «Мерседеса» на Гран-при Сингапура

Вольф высоко оценил форму «Мерседеса» на Гран-при Сингапура
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура. По словам Вольфа, немецкая команда находится недалеко от лидеров.

«Думаю, «Ред Булл» был в некотором замешательстве. Не знаю, что они делали с настройками или чем-то ещё. Думаю, мы можем бороться на этом этапе. На гоночной симуляции мы были близки к Карлосу Сайнсу, но мы пока не видели в деле Шарля Леклера и Макса Ферстаппена.

Об наших пилота сказали, что пилотировать тяжело. Машина слишком жёсткая. В седьмом повороте вы могли видеть, насколько это сложно. Я не знаю, как сильно дельфинирование повлияет на нас. В целом мы не так далеко от лидеров», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Ранее Вольф высказался о возможном нарушении финансового регламента «Ред Булл».

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