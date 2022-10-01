Ральф Шумахер рассказал о причинах конфликта Эстебана Окона и Пьера Гасли

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер выразил мнение, что «Альпин» в следующем сезоне может столкнуться с конфликтом внутри команды.

«Эстебан и Пьер были хорошими товарищами до тех пор, пока несколько лет назад Гасли не увёл у Окона девушку. После этого они стали злейшими врагами, и всё идёт к тому, что в следующем сезоне они станут партнёрами по команде», – сказал Шумахер в эфире Sky Sport F1.

Ранее появлялась информация, что Пьер Гасли близок к переходу во французскую команду со следующего года. Сейчас Окон занимает восьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Эстебана 66 очков. Его соотечественник, пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли с 22 баллами занимает 12-ю позицию.

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