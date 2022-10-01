Ральф Шумахер рассказал о причинах конфликта Эстебана Окона и Пьера Гасли
Поделиться
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер выразил мнение, что «Альпин» в следующем сезоне может столкнуться с конфликтом внутри команды.
«Эстебан и Пьер были хорошими товарищами до тех пор, пока несколько лет назад Гасли не увёл у Окона девушку. После этого они стали злейшими врагами, и всё идёт к тому, что в следующем сезоне они станут партнёрами по команде», – сказал Шумахер в эфире Sky Sport F1.
Ранее появлялась информация, что Пьер Гасли близок к переходу во французскую команду со следующего года. Сейчас Окон занимает восьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Эстебана 66 очков. Его соотечественник, пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли с 22 баллами занимает 12-ю позицию.
Новость по темеАлонсо: было бы здорово попрощаться с «Альпин» подиумом
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
11:51
-
11:35
-
11:06
-
09:00
-
00:53
-
00:45
-
00:02
- 30 сентября 2022
-
23:56
-
22:56
-
22:52
-
22:02
-
21:58
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
19:58
-
19:54
-
18:56
-
18:32
-
17:55
-
17:51
-
17:26
-
17:02
-
16:58
-
15:12
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:21
-
12:55
-
11:57
-
11:25
-
11:06
-
10:56
-
09:59
Партнерский контент