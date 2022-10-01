Перес рассчитывает побороться с Леклером за победу

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, в которой он показал второй результат.



«Думаю, у нас завтра будет хорошая возможность побороться с Шарлем за победу. Немного разочарован тем, что до поула не хватило всего 0,022 секунды, но вся команда отлично поработала, и я рад, что мы выступили достойно и выложились. Сегодня важно было проехать по сырой трассе, ведь и завтра тоже будет дождь. Посмотрим», — сказал Серхио Перес в эфире Sky Sports.



Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Напарник Переса, лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал лишь восьмым.