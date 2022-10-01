Команда запретила Ферстаппену забрать поул в Сингапуре! Невероятная концовка в Ф-1

Мощный дождь, неоднократно пролившийся над Сингапуром утром в субботу, решил, что к квалификации с него хватит: заезды проходили на подсыхающей трассе, что сулило неожиданности в первой части сессии и требовало от пилотов и команд постоянной адаптации к условиям ради максимально успешного результата.

Q1: Боттаса выбивает Шумахер, Окона — тормоза

В первом сегменте квалификации до сликов дело не дошло: даже перед второй попыткой ни один из гонщиков не решился отказаться от промежуточной резины. Соответственно, шины у всех были одинаковыми, но трасса подсыхала, так что решающими должны были оказаться последние минуты сегмента.

Обошлось без сенсаций: все фавориты легко, без нервов, пробились дальше, не оттягивая дела до последних секунд. Больше всего переживать пришлось «Хаасу» и «Альфа Ромео»: Мик Шумахер последним отправился на быстрый круг в попытке опередить Валттери Боттаса. По секторам немец шёл почти в одно время с финном, но на третьем всё-таки прибавил и оттеснил лидера «Альфы» на 16-ю позицию — при том, что Чжоу прошёл дальше и уже не в первый раз опередил опытного напарника.

Помимо Боттаса, дальше не прошли Даниэль Риккардо (справедливости ради и Норрис пробился только 15-м), Окон, Албон и Латифи. «Уильямс», таким образом, оказался уверенно слабейшим, а что касается Эстебана, то у него на решающем круге перестали работать тормоза. Сами понимаете, в Сингапуре да к тому же на сырой трассе это приговор.

Q2: Расселл провалился, как и риск Феттеля

Первые попытки во втором сегменте также прошли на промежуточных шинах, но к концу сегмента ряд пилотов уже решился перейти на слики, несмотря на то что некоторые части трассы оставались сырыми. И всё-таки некоторым гонщикам казалось, что сухие шины потенциально быстрее — надо рисковать, иначе Q3 не видать.

После первых попыток дальше не проходили два пилота «Хааса», Чжоу, Расселл (!) и Цунода, при этом «софт» надели два пилота «Астон Мартин» и Чжоу — и не угадали. Феттель ошибся, Чжоу остался 15-м, а Стролл, хоть и шёл неплохо по секторам, но показал лишь 12-е время — помимо коллег по неверному выбору шин, Лэнс опередил Мика Шумахера. А вот Магнуссен, в отличие от немца, прошёл дальше.

Боттас не прошёл дальше первого сегмента Фото: Clive Mason/Getty Images

Что же до главного неудачника сегмента, то им очевидно оказался Расселл. У Джорджа и первая попытка прошла так себе, и вторая сложилась не сильно лучше. Поздние улучшения со стороны конкурентов откинули пилота «Мерседеса» на 11-е место — фактически провал, тем более что Хэмилтон был на секунду с лишним быстрее. Обидно: Магнуссену Джордж проиграл шесть тысячных секунды. И отметим, что в полном составе дальше прошли пилоты «Альфа Таури».

Q3: всё решило топливо!

К третьему сегменту уже практически лишились перейти на слики. Правда, «Феррари» поначалу хотела выпустить Шарля Леклера на промежуточных, но в последний момент передумала и, задержав лидера в боксах, переобула его болид на «софт». На промежуточных выехал только Цунода и на первом круге даже успел опередить Ферстаппена, но было очевидно: лидеры просто не хотят сразу рисковать, а так «софт» быстрее, он уже работает.

При этом все обладатели «софта» выбрали нетипичную для квалификации тактику: провести весь сегмент на одном комплекте, на заезжая в боксы. Виной тому и длинный сингапурский круг, и необходимость долго прогревать шины на холодном асфальте. Большее, чем обычно, число кругов в итоге привело к тому, что у пилотов начало заканчиваться топливо — и это всё решило!

На финальном быстром круге Макс Ферстаппен после двух секторов «вёз» Шарлю Леклеру почти секунду, но внезапно услышал от команды приказ заехать в боксы — инженеры подсчитали, что если голландец проедет ещё круг, то у него банально не хватит топлива для проверки! Почти двукратный чемпион поматерился, но подчинился — и теперь будет стартовать только восьмым!

Что касается Леклера, то и он не закончил финальный круг, хотя шёл с улучшением — пусть и не таким большим, как у Ферстаппена. Но и предыдущего круга монегаску чудом хватило для поула. Серхио Перес проиграл ему всего 22 тысячные, Льюис Хэмилтон — 54, Карлос Сайнс — менее двух десятых. Плотнейшая сессия!

Также отметим пятый результат Фернандо Алонсо и шестое место Ландо Норриса — и это после того, как британец еле-еле прошёл в Q2. Гасли занял седьмое место, а позади Ферстаппена оказались только Магнуссен и Цунода.

Теперь Макса ждёт очередной прорыв — но на уличной трассе голландцу явно придётся труднее, чем в Спа или Монце. Тем интереснее будет воскресная гонка, старт которой в 15:00 мск!