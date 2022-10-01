Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, в которой он показал первый результат.
«Здесь отличные болельщики, и приятно видеть, что на трибунах столько зрителей. Перед третьим сегментом мы долго не могли понять, какие взять шины, и в последний момент обули «слики». Но всё получилось, так что я счастлив. Сегодняшний результат важен для нас, особенно приятно из-за того, что в пятницу мы потеряли некоторое время из-за технических проблем. Думаю, нам по силам побороться завтра за победу», — сказал Шарль Леклер в эфире Sky Sports.
Напомним, вторым по итогам квалификации стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, третьим – пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Напарник Переса, лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал лишь восьмым.
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