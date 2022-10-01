Леклер объяснил, почему он бросил последнюю попытку в квалификации в Сингапуре

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об ошибках в своей финальной попытке квалификации Гран-при Сингапура, которые могли стоить ему поула.
«Думаю, предпоследний круг был очень хорош, особенно учитывая состояние трассы в тот момент. Но, к сожалению, на своей последней попытке я потерял время — сначала я допустил ошибку в 13-м повороте, а затем уехал по прямой в 16-м, на чём мой круг закончился.
Думаю, мы были конкурентоспособны на протяжении всей квалификации, что очень приятно было видеть, особенно в таких условиях. Машина очень хороша, квалификация прошла успешно, но жаль, что я не смог собрать круг воедино во время последней попытки», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport.
Напомним, основной соперник Леклера Макс Ферстаппен не закончил последнюю попытку из-за просчёта по количеству оставшегося топлива.
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