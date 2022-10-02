Штайнер опроверг слухи о том, что «Хаас» подписал Хюлькенберга на 2023 год

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг информацию о том, что команда подписала соглашение с опытным немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом на следующий сезон.

После того как Пьер Гасли подписал контракт с «Альпин» на 2023 год, источники в Германии стали утверждать, что «Хаас» очень близок к соглашению с Хюлькенбергом на следующий сезон. Но Штайнер заявил, что в список кандидатов на место пилота по-прежнему входит несколько гонщиков.



«В наш список входят гонщики, имеющие суперлицензию, и мы рассматриваем всех. Нико является одним из них. Мик (Шумахер) тоже ещё в списке, иначе мы бы уже приняли решение. Ещё предстоит понять, какой выбор будет наилучшим для команды», — цитирует Штайнера GrandPX.news.

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