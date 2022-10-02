Источник: «Ред Булл» и «Астон Мартин» грозит штраф в $ 7,5 млн

Гоночным командам «Ред Булл» и «Астон Мартин», выступающим в Формуле-1, грозит штраф в $ 7,5 млн за превышение бюджетного лимита в прошлом сезоне. Об этом сообщает Ziggo Sport Racing в своих социальных сетях.

Однако пока неизвестно, входит ли сама выплата штрафа в потолок бюджета. По информации источника, командам также сократят разрешённое число часов работы в аэродинамической трубе.

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» в прошлом сезоне, возможно, не смогли уложиться в лимит расходов. Сообщалось, что по этой причине Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть команды санкциям. Данные финансового аудита за прошлый год ФИА представит на следующей неделе.

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