Сайнс объяснил, почему не смог побороться за победу на Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу Гран-при Сингапура, где он занял третье место.

«Сложный день. На мокрой трассе не удавалось найти ритм, да и в целом не смог побороться с парнями на первой и второй позиции. Хорошо то, что я не допустил ошибок и смог уверенно приехать третьим, принести команде важные очки в Кубок конструкторов. Удивительно, как долго не появлялась сухая траектория. Эта трасса вообще не похожа на другие», — сказал Сайнс после гонки.

Гран-при Сингапура. Гонка:



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 2:02:15.238.

2. Шарль Леклер («Феррари») +7.595.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +15.305.

4. Ландо Норрис («Макларен») +26.133.

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +58.282.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:01.33.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:03.825.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.032.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:06.515.

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:14.576.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:33.844.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:37.610.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

14. Джордж Расселл («Мерседес») + 2 круга.

Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Александер Албон («Уильямс»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Николас Латифи («Уильямс»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошли.