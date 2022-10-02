Леклер рассказал, из-за чего пропустил Переса на старте Гран-при Сингапура
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Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября. Напомним, Леклер финишировал вторым, уступив 7,6 сек мексиканцу Серхио Пересу из «Ред Булл». Третьим стал испанец Карлос Сайнс.
«Я атаковал всю гонку. Старт не удался, с тех пор было сложно бороться с ними. У меня была пробуксовка — из-за неё я пропустил Переса на старте. Трудная гонка. Нужно отоспаться и подготовиться к Японии», – сказал пилот в интервью после гонки.
Лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал седьмым, прервав серию из пяти побед подряд – до этого он становился первым на этапах во Франции, Венгрии, Бельгии, Нидерландах и Италии.
Новость по темеПерес выиграл Гран-при Сингапура, Леклер — второй, Ферстаппен — седьмой после вылета
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